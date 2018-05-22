Экстренное предупреждение объявлено в Приморье из-за циклона

22.05.18 06:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 мая. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупредили жителей Приморья о резком ухудшении погоды в среду.

Предупреждение о проливных дождях и усилении ветра поступило от приморских метеорологов, сообщила во вторник пресс-служба краевого главка МЧС.

В среду в связи с подходом циклона в Приморье ожидается дождь, местами сильный с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее, гроза, порывы ветра до 24 м/с.

Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды на малых реках края, подтоплению населенных пунктов, сельхозугодий и хозяйственных построек. Также возможны сбои в работе ЖКХ, нарушение электроснабжения, рост количества дорожных аварий.