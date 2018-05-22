Ряд крупных предприятий Алтайского края занижают налог на прибыль - губернатор

22.05.18 09:27

© РИА Новости. Андрей Каспришин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Часть крупных предприятий Алтайского края занижают налоговую базу для исчисления налога на прибыль, что негативно сказывается на консолидированном бюджете региона, считает губернатор края Александр Карлин.

Такое мнение он высказал на встрече с руководителем управления ФНС России по Алтайскому краю Юрием Куриленко во вторник.

"У нас есть основания полагать, что отдельные налогоплательщики, мягко говоря, ведут себя не совсем добросовестно: искусственно завышают состав затрат, которые относятся на себестоимость, снижают чистую прибыль (чтобы оптимизировать налог на прибыль - ИФ). И это отрицательно сказывается на доходах нашего бюджета. И что самое некрасивое - этим занимаются довольно крупные предприятия, где налоговые поступления должны быть весьма существенны для региона", - заявил А.Карлин.

Так, отметил губернатор, в январе-апреле темпы прироста по налогу на прибыль составили 4%, что "в разы ниже", чем темпы прироста по другим налоговым доходам.

"Налог на добавленную стоимость сегодня технологически выстроен так, что здесь возможности оптимизации снижены до минимума. Что касается налога на прибыль, то это - исчисляемый налог, и база определяется самим налогоплательщиком. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, что на самом деле происходит в хозяйствующих субъектах, и все ли платежи мы получаем в консолидированный бюджет региона", - добавил глава края, обратившись к начальнику УФНС с просьбой еще раз проанализировать ситуацию с налогом на прибыль.

По словам А.Карлина, регион "очень заинтересован" в поступлениях по налогу на прибыль, поступающего в бюджеты региона и муниципалитетов, учитывая, что "в силу целого ряда причин нагрузка на бюджет в текущем году возрастает".