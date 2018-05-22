Ледовый затор на реке Лена в Якутии ликвидирован, прогнозируется подъем на Колыме

22.05.18 09:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 мая. Interfax-Russia.ru - До 28 мая из Якутии будет выведена группировка спасателей МЧС России, командированная для помощи местным властям и населению в сложный период весеннего половодья, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Гидрологическая ситуация в регионе постепенно приходит в норму. Ледовый затор на Лене, из-за которого река вышла из берегов, ликвидирован, уровень воды в реке понизился на 4 метра", - говорится в сообщении.

Всего в Якутию для организации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий разлива рек было направлено 326 спасателей МЧС России из Хабаровского края, Иркутской, Новосибирской областей.

Федеральная группировка МЧС России, оснащенная соответствующим оборудованием и снаряжением, работала совместно с республиканскими аварийно-спасательными службами и формированиями различных ведомств.

Общая численность специалистов, задействованная в борьбе с подтоплениями населенных пунктов, составила порядка полутора тысяч человек и 224 единицы техники, в том числе 92 лодки.

В период обострения гидрологической обстановки 1 690 человек получили помощь спасателей по адресным заявкам (эвакуация скота и особо ценных вещей, откачка воды и очистка от мусора придомовых территорий, ремонтные и восстановительные работы на подворьях, доставка питьевой воды и продуктов питания).

Отмечается, что ледоход в нижнем течении Лены продолжается, началось вскрытие северных рек с притоками.

"Гидрологи прогнозируют высокие уровни воды в реке Колыма, в результате чего возможны подтопления отдельных домовладений. Органы местного самоуправления и республиканская комиссия по предупреждению ЧС полностью контролируют ситуацию и способны обеспечить безопасность населения силами региональных служб и федеральных ведомств, дислоцированных на территории Якутии", - сказано в сообщении.