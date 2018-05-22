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22.05.18 09:41
Суд в Иркутской области отменил приватизацию земли на берегу Байкала
"Суд удовлетворил иск прокуратуры Иркутской области к администрации Портбайкальского сельского поселения и ООО"Еврофинанс" о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными", - говорится в сообщении.
Поводом для обращения прокуратуры в суд послужил факт передачи местной администрацией в собственность коммерческой организации земли в Центральной экологической зоне озера Байкал, который является объектом Всемирного природного наследия.
"В соответствии с п. 4 ч. 5 ст.27 Земельного кодекса РФ приватизация земель, занятых объектами, включенными в список Всемирного наследия, запрещена", - поясняется в сообщении
Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в прокуратуре, речь идет о двух договорах купли-продажи двух земельных участков площадью 205 и 237 кв. метров, которые были заключены в 2016 году.
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