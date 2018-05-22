Свалка площадью более 2 га обнаружена на сельскохозяйственных землях под Тюменью

22.05.18 09:52

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22 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявили несанкционированный полигон твердых бытовых отходов под Тюменью.

В ходе рейда установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в поселке Богандинский Тюменского района, на площади 2 гектаров размещен полигон твердых бытовых отходов, высота слоя мусора на котором достигает 3,5 м, сообщает во вторник региональное управление Россельхознадзора.

"Основную часть полигона составляют отходы 4 класса опасности, наносящие непоправимый вред почве и экологической обстановке в целом, - это пластик, полиэтиленовые мешки для мусора, обломки шифера, автомобильные покрышки", - отмечается в сообщении.

В отношении собственника участка будет проведена проверка.