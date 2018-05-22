Казаков в Югре привлекают к защите населенных пунктов от лесных пожаров

22.05.18 10:13

© РИА Новости. Анна Огородник

22 мая. Interfax-Russia.ru - Казачьи общества Югры по соглашению с окружным департаментом гражданской защиты населения будут обеспечивать пожарную безопасность в малонаселенных пунктах региона.

Как сообщается на сайте региональных властей "Открытый регион - Югра", в 2018 году казаки Нижневартовского городского общества, станиц "Кондинская" Кондинского района и "Ермаковская" Ханты-Мансийского района приступят к несению службы с 1 июня. Они обеспечат пожарную безопасность на территории восьми населенных пунктов: Ильичевка, Супра, Усть-Колекъеган, Верхние Нарыкары, Скрипунова, Таурова, Сотник и Чембакчино.

Основная задача казаков - мониторинг, профилактика и тушение возгораний в населенном пункте, а также в сезон лесных пожаров не допустить распространение огня на поселок.

"Как правило, эти населенные пункты находятся на значительных расстояниях от того места, где казаки дислоцируются. Здесь нет дорог - только зимник, не летает авиация, нет и регулярного водного сообщения. Поэтому им приходится нести службу вахтовым методом. Вахта длится 15 дней. Каждая группа состоит из трех человек", - приводятся в сообщении слова начальника управления противопожарной службы и проведения аварийно-спасательных работ департамента гражданской защиты населения Югры Владимира Текутьева.

Отмечается, что во время несения службы казаки проведут разъяснительную работу среди населения и приезжих, установят пожарные щиты и емкости для воды и песка.

Завершится сезон к концу сентября.

В 2017 году добровольные пожарные отряды в Югре вручили 326 листовок, провели 78 бесед, выполнили ежедневные обходы территорий населенных пунктов, организовали и провели 25 инструктажей.

Как сообщалось, первый природный пожар в 2018 году был зарегистрирован в Югре 20 мая - на две недели позже, чем в 2017 году. Возгорание произошло в 30 км от деревни Ярки Ханты-Мансийского района на общей площади 0,02 га. Оно было ликвидировано за 20 минут.

На сегодняшний день действующих пожаров в Югре нет.

За аналогичный период 2017 года на территории ХМАО было зарегистрировано девять природных пожаров на площади 32,05 га. Пожароопасный период начался 5 мая.

Пожароопасный сезон введен в регионе с 23 апреля. Власти автономного округа направят 951 млн рублей на мероприятия по охране лесов от пожаров в 2018 году. Из них 557 млн выделено из окружного бюджета, 393 млн рублей поступило из федерального.

В 2017 году на территории региона было потушено 389 лесных пожаров на общей площади более 59,5 тыс. га. Основной их причиной стали сухие грозы и ветер.

Площадь территории Югры, покрытой лесом, составляет 49,3 млн га. Из них 38,8 млн га охраняется БУ "База авиационной и наземной охраны лесов" (на территории 37,7 млн га возможно применение авиации, а на 1,1 млн га - только наземных сил и средств).

Еще около 10,4 млн га - труднодоступные, удаленные территории, где тушение огня планируется проводить при угрозе населенным пунктам или объектам народного хозяйства.