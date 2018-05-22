Уходящий в отставку Ройзман уверен в своей востребованности

22.05.18 10:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, заявивший во вторник о своей отставке, уверен, что будет востребован, но не знает, продолжит ли заниматься политикой.

"До 55 лет я же чем-то занимался. Мне есть, чем заняться. Скучать не стану. То, что буду востребован, точно", - сказал Е.Ройзман журналистам.

Он отметил, что его задачей является содержание хосписа, есть планы по созданию выездной паллиативной службы и другие планы.

Е.Ройзман заявил, что исключает свое участие в выборах депутатов гордумы Екатеринбурга, которые должны состояться в сентябре, но на вопрос, видит ли он себя в политике, ответил уклончиво: "Я не знаю. То, что буду востребован, и что будет много предложений, и они начнутся с сегодняшнего вечера, даже не сомневаюсь".

Мэр добавил, что заявление об отставке напишет сегодня.