Полярный день наступает в Мурманске

22.05.18 10:23

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22 мая. Interfax-Russia.ru - На широте Мурманска во вторник наступает полярный день, когда солнце будет находиться выше линии горизонта круглосуточно, сообщили "Интерфаксу" в мурманском Гидрометцентре.

"Полярный день на широте Мурманска продлится два месяца с 22 мая по 22 июля. В более северных точках Кольского полуострова полярный день уже наступил", - рассказала климатолог Александра Анциферова.

"Чем южнее, тем позднее наступает полярный день и тем он короче. К примеру, в Кандалакше (самый южный город Мурманской области - ИФ) он наступит 2 июня и продлится всего до 11 июля", - добавила собеседник агентства.