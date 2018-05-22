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22.05.18 10:50
Десять человек обратились к медикам после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области
По словам сотрудника пресс-службы, к настоящему времени к медикам обратились двое взрослых, один из них водитель автобуса, и 8 учеников одной из псковских школ. У одного из детей диагностирован перелом, у остальных - ушибы и ссадины.
Транспортное средство находится в кювете, в ближайшее время автобус будет эвакуирован, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Из-за ДТП на трассе частично ограничено движение, организован реверсивный режим. Движение регулируется сотрудниками ГИБДД.
По предварительной информации, водитель плохо себя почувствовал за рулем и не справился с управлением.
Как сообщалось, в 7.28 мск вторника на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе у деревни Цапелька экскурсионный автобус, двигавшийся из Пскова в Санкт-Петербург, съехал в кювет. В автобусе находилось 29 человек, 26 из них - дети.
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