Расследование дела по факту массового отравления детей в садике возобновили в Коми

22.05.18 10:45

© РИА Новости. Николай Хижняк

22 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура направила на дополнительное расследование уголовное дело по факту отравления свыше 40 воспитанников детсада в Сосногорске (Коми).

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Сосногорского района, полиция по факту массового отравления детей возбудила уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". При расследовании выяснилось, что при организации питания воспитанников имели место нарушения требований закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом источник инфекции не нашли. Виновных в нарушении санитарных правил и норм работников учреждения привлекли к административной ответственности.

"В апреле этого года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия, так как не получилось установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. Но прокуратура это постановление отменила. По уголовному делу проводится дополнительное расследование", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Сосногорске детский сад №10 2 октября 2017 года закрыли на карантин. Основанием для такого решения стали случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников. Сперва зарегистрировали 27 случаев заболеваний детей с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. У всех заболевших отмечались боли в животе, рвота, повышение температуры тела, водянистый жидкий стул. Восемь детей госпитализировали, остальные заболевшие лечились амбулаторно по месту жительства.