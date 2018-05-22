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22.05.18 11:16
Автобусный маршрут впервые запущен по трем набережным в центре Москвы
"В пешей доступности от остановок автобусов нового маршрута расположены Киевский вокзал, станции метро "Киевская", "Смоленская" и "Спортивная", станция Московского центрального кольца "Лужники". Городской транспорт впервые появился на трех набережных в центре Москвы - Саввинской, Ростовской и Смоленской. Для горожан улучшилась транспортная доступность Пресни, Нового Арбата и делового центра "Москва-Сити"", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Отмечается, что ранее приходилось добираться в этом направлении с пересадками. Теперь экономия времени в пути составляет до 30 минут. Ожидается, что транспортом будут пользоваться до 5 тыс. человек ежедневно.
Автобусы следуют по тактовому расписанию, которое легко запомнить, время в пути составляет около 25 минут.
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