Автобусный маршрут впервые запущен по трем набережным в центре Москвы

22.05.18 11:16

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 мая. Interfax-Russia.ru - В центре Москвы запущен новый автобусный маршрут N216, который проходит от стадиона "Лужники" через Хамовнический Вал, Новодевичий монастырь и далее по Саввинской, Ростовской и Смоленской набережным до станции метро "Краснопресненская", сообщает сайт столичной мэрии во вторник.

"В пешей доступности от остановок автобусов нового маршрута расположены Киевский вокзал, станции метро "Киевская", "Смоленская" и "Спортивная", станция Московского центрального кольца "Лужники". Городской транспорт впервые появился на трех набережных в центре Москвы - Саввинской, Ростовской и Смоленской. Для горожан улучшилась транспортная доступность Пресни, Нового Арбата и делового центра "Москва-Сити"", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что ранее приходилось добираться в этом направлении с пересадками. Теперь экономия времени в пути составляет до 30 минут. Ожидается, что транспортом будут пользоваться до 5 тыс. человек ежедневно.

Автобусы следуют по тактовому расписанию, которое легко запомнить, время в пути составляет около 25 минут.