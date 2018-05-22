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22.05.18 11:29

Госдума РФ приняла закон о санкциях против США и ряда других стран

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
22 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других недружественных государств.

Согласно принятому закону, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия.

Меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Как сообщалось, к третьему чтению законопроекта был существенно расширен список компаний, к которым в случае решения президента РФ по инициативе правительства могут быть применены меры воздействия. В ранней версии законопроекта санкции можно было накладывать на российские компании с иностранной долей участия в капитале в размере более чем 25%. Согласно принятому закону под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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