Вышедшая из берегов река затопила полсела в Дагестане

22.05.18 11:56

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

22 мая. Interfax-Russia.ru - Сильный ливень и град обрушились на горные районы Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном ГУ МЧС.

"Жертв и разрушений нет. Социально значимые объекты не пострадали. Частично размыты сельские дороги, движение транспорта не нарушено. Отключений газо-, водо-, энергоснабжения нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено", - сказал представитель ведомства.

В свою очередь одни из очевидцев сообщил агентству, больше всего от разгула стихии пострадало село Акула Акушинского района.

"Произошло наводнение. Река вышла из берегов и снесла все на своем пути. Полсела практически затопило", - сказал собеседник агентства.

Местные жители выложили в соцсети фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что потоки воды затопили жилые дома, а также вносят на своем легковые автомобили.