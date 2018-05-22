Получить субсидии на установку шлагбаумов во дворах смогут жители всех районов Москвы

22.05.18 12:21

© РИА Новости. Евгений Самарин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Получить субсидию от городских властей на установку шлагбаумов во дворах смогут жители всех районов Москвы, а не только тех, где есть платные парковки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На своем персональном сайте во вторник он написал, что жители Новокосина на встрече с ним просили помочь решить проблему бесконтрольного въезда во дворы постороннего транспорта. Однако субсидии на установку шлагбаумов могут получить только жители тех районов, где действует платная парковка, а в Новокосино ее нет.

"Обсудив проблему с жителями, приняли решение. Первое - увеличить размер субсидии в 2 раза - с 50 до 100 тыс. рублей за каждый шлагбаум. Второе - распространить право получения субсидий на установку шлагбаумов на все районы Москвы", - отметил С.Собянин.

Кроме того, по его словам, теперь субсидии на установку шлагбаумов будут выплачиваться авансом, и инициативной группе больше не потребуется вкладывать свои деньги или обходить соседей для сбора денег.

Также решено упростить процедуру принятия собственниками решения по установке шлагбаума.

"Решение об установке шлагбаумов принимает общее собрание собственников квартир. Долгая и сложная процедура. Чтобы ее упростить, предлагаем жильцам воспользоваться системой "Электронный дом" в "Активном гражданине". С ее помощью голосование можно провести заочно, в электронном виде", - рассказал мэр.

Более того, по его словам, по новому порядку окружные дирекции ЖКХ обяжут помогать жителям оформлять документы на установку шлагбаумов.

"Рассчитываю, что новые правила установки шлагбаумов помогут москвичам навести порядок в своих дворах", - добавил С.Собянин.