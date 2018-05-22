Дневное вещания ТВ и радио отключили в Сочи на 10 дней из-за подготовки телевышки к ЧМ-2018

22.05.18 12:31

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи с 21 по 31 мая ограничил трансляцию телеканалов и радиостанций из-за светового оформления телебашни в рамках подготовки города-курорта к проведению матчей чемпионата мира по футболу.

"С 21 по 31 мая на телебашне проводятся технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые будут создавать праздничные образы в период проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

По его словам, в эти 10 дней не будет вещания телеканалов и радиостанций с 9:00 до 18:00. В выходные дни ограничение будет снято.

В.Лукьянов рассказал, что светодиодные гирлянды устанавливают на всю высоту телевышки - 180 метров.

"Светодиодные гирлянды смогут передавать любые образы. Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи", - отметил он.

Официальное открытие вышки с гирляндами состоится 13 июня.