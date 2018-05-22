Международный фестиваль "Кадетская симфония" пройдет в Тамбовской области

22.05.18 12:42

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 мая. Interfax-Russia.ru - Тамбовская область примет более 250 участников из 19 кадетских корпусов в рамках международного фестиваля "Кадетская симфония". который пройдет с 24 по 28 мая, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Этот яркий праздник уже стал визитной карточкой города Уварово и достойным поводом для событийного туризма. Фестиваль входит в перечень мероприятий патриотической направленности федерального значения. В этом году на "Кадетскую симфонию" приедут участники из пяти федеральных округов России и из Белоруссии. В числе тех, кто впервые посетит фестиваль, делегации из Республики Алтай, Калмыкии, Радумльский лицей-интернат из Московской области, юные патриоты из Витебской области", - говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить в течение пяти дней, каждый из которых будет очень насыщенным как для кадетов, так и для зрителей. Организаторы фестиваля приготовили его участникам, жителям и гостям города немало сюрпризов.

24 мая в Уварово состоится торжественное открытие праздника с парадом кадетских корпусов в сопровождении Губернаторского духового оркестра, военного духового оркестра Тамбовского гарнизона.

Следующий фестивальный день пройдёт в музее-усадьбе С.В.Рахманинова "Ивановка". Кадеты совершат экскурсию, а затем на Зелёной сцене состоится выступление делегаций. В этот же день состоится дружеская встреча по футболу между сборными командами кадетов - представителей всех корпусов и командой общественной организации "Ветераны Афганистана и локальных войн".

Кадеты побывают в Тамбове на традиционном авиашоу и в Тамбовском драматическом театре на спектакле "Друзья". А на территории усадьбы Героя Отечественной войны 1812 года А.В. Воейкова в село Старая Ольшанка состоится событийное ориентирование, которое в этом году будет посвящено 75-летию Сталинградской битвы и 75-летию трагедии в Хатыни. Также кадеты попробуют свои силы в лазертаге и представят творческие номера на празднике национальных культур, смогут поучаствовать в исторической реконструкции от клуба "Серебряная ладья".

На закрытии фестиваля делегации кадетских корпусов представят гала-концерт с лучшими показательными номерами. Кульминацией праздника станет выступление ансамбля "Злато-Серебро" из Пензы. Праздник продолжит дискотека от кавер-группы "Нестройные". Завершится праздник красочным салютом.