Акция "Мужское здоровье" проходит в Тульской области

22.05.18 12:53

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области разработали комплекс мероприятий, направленных на повышение продолжительности жизни мужского населения и улучшения качества их медицинского обслуживания, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В области стартовала реализация межведомственного проекта "Мужское здоровье", направленного на увеличение продолжительности жизни, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения и онкозаболеваний, рост выявляемости рака предстательной железы на ранней стадии", - говорится в сообщении.

"Мужчины меньше уделяют внимания себе, своему здоровью. Лишний раз в кабинет врача они не придут. Поэтому важно задействовать работодателей для проведения диспансеризации, искать другие механизмы для привлечения мужчин к обследованиям", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Дюмина.

Также с 1 июня все молодые пары при регистрации брака получат сертификат на бесплатный комплекс обследований репродуктивной сферы высокоточными методами.

Особое внимание будет уделено спортивным мероприятиям в рамках проекта. Систематически физической культурой и спортом занимается более 288 тыс. представителей мужского пола в возрасте от 3 до 79 лет. В образовательных учреждениях спортом занимаются 42% обучающихся.

Акция "Мужское здоровье" пройдет в течение всего года.