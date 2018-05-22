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22.05.18 13:21

Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году

© РИА Новости. Кирилл Брага
22 мая. Interfax-Russia.ru - Южный дублер Кутузовского проспекта планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Южный дублер мы уже начали строить. Как известно, он финансируется за счет городского бюджета. Ввод его запланирован на 2019 год", - сказал А.Бочкарев.

Дорога пройдет по территории промзоны "Очаково", вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Изначально к строительству трассы планировалось привлечь инвесторов, однако впоследствии было решено возводить ее за счет города.

Также ранее стало известно, что Москомархитектура согласовала проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Он пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным.

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