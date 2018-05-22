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22.05.18 13:32

Инициатив Киева по обмену Вышинского на Сенцова Кремль не получал

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
22 мая. Interfax-Russia.ru - В Кремле не получали информации, подтверждающей предложение МИД Украины обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего заключение в РФ.

При этом в Кремле считают, что решение данного вопроса не должно носить публичного характера.

"Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали. Но в любом случае подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично. Это вопросы, которые любят тишину", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщил ранее сайт "5 канала", спикер МИД Украины Марьяна Беца не исключила, что О.Сенцова могут обменять на арестованного руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского.

"Главная цель как для МИД, так и для правительства - это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью какой-либо третьей страны - мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать все детали, потому что если бы мы объявляли всё наперёд, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, наверное, еще бы не были освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", - приводится на сайте "5 канала" высказывание М.Бецы.

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