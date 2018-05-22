Европейцы в ситуации с СВПД получили пощечину от США

22.05.18 13:45

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 мая. Interfax-Russia.ru - США, выйдя из сделки по иранской ядерной программе, дали пощечину Евросоюзу, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В данном случае европейцы получили, по сути дела, пощечину. Все их попытки настроить американцев на более позитивный лад (по вопросу сохранения СВПД - ИФ) были проигнорированы довольно грубым, обидным, унизительным образом", - сказал М.Ульянов во вторник в ходе телемоста с Веной.

"Это тоже характерная черта американской внешней политики. Есть такое выражение - слон в посудной лавке. Это то самое: экономический гигант, военный гигант, а политика, к сожалению, очень часто примитивная, безрассудная, основанная на шантаже и ультиматумах",- добавил дипломат.