Новации предусмотрены на "прямой линии" президента РФ в 2018 году

22.05.18 13:56

© РИА Новости. Александр Вильф

22 мая. Interfax-Russia.ru - "Прямая линия" президента РФ с гражданами страны в текущем году предусматривает ряд технологических новаций и более широкий географический охват, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия" в этом году предусматривает различные новации (...) Она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - сказал Д.Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что "суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же".

Д.Песков пообещал, что детали очередной "Прямой линии" журналисты узнают позже.

Прошлогодняя "Прямая линия" с президентом России продлилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. Абсолютный рекорд по продолжительности общения с соотечественниками В.Путин поставил в 2013 году, когда отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

"Прямая линия" прошлого года уже отличалась более широким использованием высоких технологий, была значительно расширена платформа, с помощью которой люди могли задать вопрос президенту.

Нынешняя "Прямая линия" станет для В.Путина 16-й по счету.