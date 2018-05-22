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22.05.18 13:56
Новации предусмотрены на "прямой линии" президента РФ в 2018 году
"Прямая линия" в этом году предусматривает различные новации (...) Она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - сказал Д.Песков журналистам.
При этом он подчеркнул, что "суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же".
Д.Песков пообещал, что детали очередной "Прямой линии" журналисты узнают позже.
Прошлогодняя "Прямая линия" с президентом России продлилась почти четыре часа, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. Абсолютный рекорд по продолжительности общения с соотечественниками В.Путин поставил в 2013 году, когда отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.
"Прямая линия" прошлого года уже отличалась более широким использованием высоких технологий, была значительно расширена платформа, с помощью которой люди могли задать вопрос президенту.
Нынешняя "Прямая линия" станет для В.Путина 16-й по счету.
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