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22.05.18 14:18
МЧС объявило предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Башкирии
"По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 23-25 мая в Хайбуллинском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели просят жителей района быть предельно осторожными с огнем: не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; не разводить костры в опасных местах и не оставлять их без присмотра; не выжигать сухую траву.
При обнаружении лесного пожара следует постараться ликвидировать очаг собственными силами, а в случае сильного возгорания - сообщить в органы лесной охраны, муниципалитеты или в пожарную службу, отмечено в пресс-релизе.
По данным Минлесхоза Башкирии, с начала пожароопасного сезона по 21 мая в республике произошло 82 лесных пожара.
Ранее сообщалось, что правительство Башкирии ввело с 11 мая в лесах республики особый противопожарный режим. На период действия особого режима запрещается разводить костры, устраивать пал травы, сжигать мусор на территориях лесного фонда и в примыкающих зонах.
Кроме того, Минлесхозу республики поручено усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесах, повысить эффективность патрулирования территорий лесного фонда, активизировать противопожарную агитацию. Введенный режим будет действовать до особого распоряжения.
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