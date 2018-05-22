МЧС объявило предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Башкирии

22.05.18 14:18

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 мая. Interfax-Russia.ru - ГУ МЧС по Башкирии предупреждает о высшем классе пожароопасности на юге региона.

"По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 23-25 мая в Хайбуллинском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей района быть предельно осторожными с огнем: не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки; не разводить костры в опасных местах и не оставлять их без присмотра; не выжигать сухую траву.

При обнаружении лесного пожара следует постараться ликвидировать очаг собственными силами, а в случае сильного возгорания - сообщить в органы лесной охраны, муниципалитеты или в пожарную службу, отмечено в пресс-релизе.

По данным Минлесхоза Башкирии, с начала пожароопасного сезона по 21 мая в республике произошло 82 лесных пожара.

Ранее сообщалось, что правительство Башкирии ввело с 11 мая в лесах республики особый противопожарный режим. На период действия особого режима запрещается разводить костры, устраивать пал травы, сжигать мусор на территориях лесного фонда и в примыкающих зонах.

Кроме того, Минлесхозу республики поручено усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесах, повысить эффективность патрулирования территорий лесного фонда, активизировать противопожарную агитацию. Введенный режим будет действовать до особого распоряжения.