Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме

22.05.18 14:46

© РИА Новости. Александр Гальперин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин готовится к выступлению на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Д.Песков рассказал о рабочем графике главы государства во вторник.

По его словам, глава государства продолжает работать в Сочи, и этот день будет посвящен российско-болгарским переговорам на высшем уровне.

"Президент помимо этого сегодня имеет несколько других встреч закрытого характера, и он готовится к предстоящему Питерскому форуму, готовится к своему выступлению на главной сессии", - сказал Д.Песков.

Он пообещал, что подробнее об этом журналистам позже расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков.