Протестная отставка: мэр Екатеринбурга уволился, не согласившись с отменой выборов
  
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Ройзман не будет баллотироваться в мэры Москвы

© РИА Новости. Павел Лисицын
22 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, во вторник заявивший о своей отставке, не планирует принимать участие в выборах мэра Москвы.

"Я не проигрывал ни одних выборов и не могу идти на выборы, которые проиграю. Но самое главное другое. Я считаю, что мэром Москвы, да и любого города, должен быть человек, который там родился и вырос. Это очень важно, потому что, когда тебя мама в этом городе за ручку водила, и ты знаешь, как это было, ты будешь беречь этот город", - заявил Е.Ройзман в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

По его словам, в Москве найдутся достойные кандидаты. "Думаю, что там найдутся достойные люди. Но должен предупредить москвичей, что (кандидаты - ИФ) посыплются как чертики из табакерки. (...) Пока реальных кандидатов вижу двоих: Собянин и Яшин", - отметил Е.Ройзман.

При этом он подчеркнул, что муниципальный фильтр получится пройти лишь у тех, кто не будет представлять опасности для действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэр Екатеринбурга также сообщил, что, возможно, поддержит кого-нибудь из кандидатов. "Я смотрю со стороны, буду смотреть, кто ведет себя достойно, у кого какая программа. Вполне возможно, что у меня сторонники есть, может я кого-то поддержку, но пока я внимательно смотрю", - сказал Е.Ройзман.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования.

Как сообщалось, Е.Ройзман на заседании городской думы во вторник объявил, что уходит в отставку, так как не хочет принимать участие во внесении в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы мэра.

Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты предлагали внести этот вопрос в повестку, но Е.Ройзман отклонил эту инициативу.

По словам главы горизбиркома Екатеринбурга Ильи Захарова, Е.Ройзман должен сначала написать заявление, затем его отставку должна принять дума, и тогда она состоится.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию.

Мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы пока остается Е.Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

Пост сити-менеджера занимает Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Депутаты гордумы рассмотрят заявление мэра об отставке в эту пятницу.

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