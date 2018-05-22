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22.05.18 15:08

Первый в Брянской области промышленный парк стоимостью 800 млн рублей начал работу в Брянске

© РИА Новости. Александр Кряжев
22 мая. Interfax-Russia.ru - Брянский областной промышленный парк с профилем "Радиоэлектроника и IT-технологии" стоимостью около 800 млн рублей начал работу, сообщил "Интерфаксу" руководитель парка Сергей Хочинов.

Промпарк представляет собой комплекс с готовыми производственными, офисными и складскими помещениями, расположенными в ранее пустовавшем шестиэтажном корпусе общей площадью более 20 тыс. кв. метров, принадлежащем региональному правительству.

"Несколько лет назад регион подал первую заявку в Минэкономразвития России на предоставление федеральной субсидии на строительство промпарка. Идею активно поддержал губернатор Александр Богомаз. Финансирование велось из федерального и областного бюджетов", - уточнил С.Хочинов.

По его словам, около 400 млн рублей было направлено на закупку современного металлообрабатывающего оборудования. Обработка различных материалов, изготовление пресс-форм, металлических конструкций на этом оборудовании значительно повысит качество и конкурентоспособность выпускаемых резидентами парка изделий, сказал руководитель промпарка.

"Основная цель создания промпарка - формирование инфраструктурного и технологического обеспечения инновационного развития малого и среднего бизнеса Брянской области. Это - совместный проект, который объединяет работу ведущих предприятий региона в сферах радиоэлектроники, металлообработки и приборостроения, а также технических учебных заведений, инновационный малый и средний производственный бизнес, региональные органы власти", - отметил С.Хочинов.

Он сообщил также, что на базе промпарка организован филиал кафедры соответствующего профиля Брянского государственного технического университета с целью обеспечения более качественной подготовки будущих инженеров и обеспечения доступа к современным технологиям и оборудованию малым инновационным компаниям, созданным с участием БГТУ.

По словам С.Хочинова, с 1 июня Центр коллективного пользования парка начнет принимать заказы от предприятий, работающих в области металлообработки и литья пластмасс. На полную мощность промпарк должен заработать уже в августе этого года.

"Создание промпарка - результат действующей экономической политики губернатора Александра Богомаза и регионального правительства. В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе производственного, было направлено около 400 миллионов рублей из федерального и областного бюджета", - сказал он.

При этом С.Хочинов отметил, что в регионе действует принцип равной доступности грантовой поддержки и участия в государственных и региональных программах для субъектов малого бизнеса. Согласно Закону "Об инвестиционной деятельности в Брянской области" они могут также претендовать на поддержку в виде налоговых льгот и субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным на реализацию инвестпроектов и пополнение оборотных средств.

Он добавил, что "Брянская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей, также надеется на принятие местного закона "О налоговых льготах для резидентов промышленного парка", который может привлечь к реализации проекта еще больше участников, повысить эффективность этого важного инструмента развития экономики Брянской области".

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