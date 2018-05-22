Разные планы: вопреки угрозам, по Крымскому мосту едут тысячи автомобилей
  
Протестная отставка: мэр Екатеринбурга уволился, не согласившись с отменой выборов
   
Война санкций: Госдума приняла закон об ответных мерах США и ЕС
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
22.05.18 15:21

На развитие аэропорта Грозного планируется направить 15,7 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
22 мая. Interfax-Russia.ru - РФ планирует направить 15,7 млрд руб. бюджетных средств на развитие гражданского аэропорта Грозного "Северный", следует из проекта изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы".

Предполагается, что средства пойдут, в частности, на строительство нового аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы размерами 3200х45 м, рулежных дорожек, перронов, командно-диспетчерского пункта. Разработка проектной документации, технологический и ценовой аудит запланированы на 2019-2020 гг., само строительство - на 2020-2023 гг., говорится в проекте, опубликованном на госпортале regulation.gov.ru. Отмечается, что сроки строительства и объемы финансирования "будут уточнены при продлении государственной программы".

Модернизация "Северного" предполагалась и ранее, но прежняя проектная документация, разработанная еще в 2010 году, предусматривала менее масштабные изменения, свидетельствует проект обновленной госпрограммы. Например, в ней отсутствовали планы строительства новой ВПП и аэровокзала - только реконструкция действующих.

"Глава Чеченской республики предлагает рассмотреть возможность изменения проекта "Восстановление аэропорта Грозный "Северный" 2-й этап" с учетом вновь возникших потребностей (и возможностей) Чеченской республики, по аналогу аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", - указано в пояснительной записке к проекту. "Южный" - старое название ростовского "Платова", построенного на средства группы "Ренова" Виктора Вексельберга.

О том, что в аэропорту Грозного планируется построить новый международный терминал, ранее в феврале сообщал в своем блоге глава Чечни Рамзан Кадыров. "Время диктует новые решения. Они назрели несколько лет назад. И мы плотно занимаемся этими вопросами. Это - строительство современного аэровокзального комплекса, реконструкция ВПП и др.", - отмечал Р.Кадыров. Эскизный проект, по его словам, "учитывает особенности ландшафта местности, окружающей среды, архитектурные, исторические, религиозные традиции чеченского народа".

"На фотографиях вы видите, что терминал похож на полумесяц. Перед ним фонтан в виде восьмигранника - исламской звезды с высоким шпилем (...) Мы исходим из того, что грозненский авиаузел ежегодно станет обслуживать до 1,5 млн человек", - заявлял в блоге глава Чечни. Новый комплекс, добавлял Р.Кадыров, "является инвестиционным проектом", "к нему проявляют большой интерес отечественные и зарубежные фирмы и фонды".

В настоящее время аэропорт Грозного имеет одну ВПП "и способен принимать большинство ближне- и среднемагистральных самолетов, а также вертолеты всех типов", указано на его сайте. Рейсы из Грозного выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Бишкек и Стамбул. По данным Росавиации, в 2017 году аэропорт обслужил 283,2 тыс. человек (+36,3% к 2016 году).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.05.18 18:04
Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"
.
  22.05.18 17:35
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших
.
  22.05.18 16:46
Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию
.
  22.05.18 13:21
Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году
.
  22.05.18 12:21
Получить субсидии на установку шлагбаумов во дворах смогут жители всех районов Москвы
.
  22.05.18 11:16
Автобусный маршрут впервые запущен по трем набережным в центре Москвы
.
  21.05.18 15:57
Московские вокзалы отметят наклейками для селфи в преддверии ЧМ по футболу
.
  21.05.18 15:29
Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр"
.
  21.05.18 11:46
Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"
.
  21.05.18 11:13
Почти на 20% перевыполнил май норму по осадкам в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket