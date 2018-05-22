На развитие аэропорта Грозного планируется направить 15,7 млрд рублей

22.05.18 15:21

© РИА Новости. Илья Питалев

22 мая. Interfax-Russia.ru - РФ планирует направить 15,7 млрд руб. бюджетных средств на развитие гражданского аэропорта Грозного "Северный", следует из проекта изменений в госпрограмму "Развитие транспортной системы".

Предполагается, что средства пойдут, в частности, на строительство нового аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы размерами 3200х45 м, рулежных дорожек, перронов, командно-диспетчерского пункта. Разработка проектной документации, технологический и ценовой аудит запланированы на 2019-2020 гг., само строительство - на 2020-2023 гг., говорится в проекте, опубликованном на госпортале regulation.gov.ru. Отмечается, что сроки строительства и объемы финансирования "будут уточнены при продлении государственной программы".

Модернизация "Северного" предполагалась и ранее, но прежняя проектная документация, разработанная еще в 2010 году, предусматривала менее масштабные изменения, свидетельствует проект обновленной госпрограммы. Например, в ней отсутствовали планы строительства новой ВПП и аэровокзала - только реконструкция действующих.

"Глава Чеченской республики предлагает рассмотреть возможность изменения проекта "Восстановление аэропорта Грозный "Северный" 2-й этап" с учетом вновь возникших потребностей (и возможностей) Чеченской республики, по аналогу аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", - указано в пояснительной записке к проекту. "Южный" - старое название ростовского "Платова", построенного на средства группы "Ренова" Виктора Вексельберга.

О том, что в аэропорту Грозного планируется построить новый международный терминал, ранее в феврале сообщал в своем блоге глава Чечни Рамзан Кадыров. "Время диктует новые решения. Они назрели несколько лет назад. И мы плотно занимаемся этими вопросами. Это - строительство современного аэровокзального комплекса, реконструкция ВПП и др.", - отмечал Р.Кадыров. Эскизный проект, по его словам, "учитывает особенности ландшафта местности, окружающей среды, архитектурные, исторические, религиозные традиции чеченского народа".

"На фотографиях вы видите, что терминал похож на полумесяц. Перед ним фонтан в виде восьмигранника - исламской звезды с высоким шпилем (...) Мы исходим из того, что грозненский авиаузел ежегодно станет обслуживать до 1,5 млн человек", - заявлял в блоге глава Чечни. Новый комплекс, добавлял Р.Кадыров, "является инвестиционным проектом", "к нему проявляют большой интерес отечественные и зарубежные фирмы и фонды".

В настоящее время аэропорт Грозного имеет одну ВПП "и способен принимать большинство ближне- и среднемагистральных самолетов, а также вертолеты всех типов", указано на его сайте. Рейсы из Грозного выполняются в Москву, Санкт-Петербург, Бишкек и Стамбул. По данным Росавиации, в 2017 году аэропорт обслужил 283,2 тыс. человек (+36,3% к 2016 году).