Предложение Лондона по усилению санкций в отношении РФ будет обсуждаться

22.05.18 15:37

© РИА Новости. Алекс Макнотон

22 мая. Interfax-Russia.ru - Предложение Британии по усилению санкций в отношении России будет обсуждено, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер во вторник.

"Предложение Британии будет обсуждено", - сказал М.Эдерер журналистам на форуме регионов-партнеров Калининградской области в Светлогорске.

Он добавил, что после дела Скрипалей многие страны отозвали своих дипломатов из РФ, были и со стороны России высылки дипломатов. "В целом отношения такие сохраняются", - сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил за ужесточение санкций в отношении РФ. Он отметил, что введенные США дополнительные санкции против Москвы были "очень заметными".