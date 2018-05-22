Музейный комплекс на колесах начал работу в Тульской области

22.05.18 16:18

© РИА Новости. Варвара Гертье

22 мая. Interfax-Russia.ru - История железных дорог и современные технологии представлены в уникальном музейном комплексе на колесах, который начал работу в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Тульского отделения МЖД Олег Трунов.

В составе передвижного выставочно-лекционного комплекса - 9 экспозиционных вагонов и один лекционный.

"Пассажиры смогут узнать об истории развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 года до сегодняшних дней. Здесь представлены макеты первых паровозов, скорость которых не превышала 16 км/час, и макет высокоскоростного поезда "Сапсана", который способен развивать скорость более 250 км/час", - сказал О.Трунов.

В отдельном вагоне демонстрируется современный подвижной состав российских железных дорог, макеты железнодорожной техники: измерительных комплексов, грузовых электровозов, рельсовых автобусов, двухэтажных вагонов, магистральных газотурбовозов.

Среди экспонатов - амортизационное кресло, разработанное для МКС, а также осколок челябинского метеорита. В составе поезда - вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей КамАЗ, где каждый может попробовать себя в роли машиниста.

Кроме того, в составе поезда вагон, в котором можно увидеть фрагмент вагона-теплушки, макеты железнодорожной и военной техники, личные вещи воинов-железнодорожников.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс делает остановки в Туле и Узловой.