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22.05.18 16:37
Международный аэропорт "Платов" будет принимать новые типы самолетов во время ЧМ-2018
Заявки на прием, выпуск и обслуживание этих самолетов поступили от нескольких авиакомпаний, перевозящих в Ростов-на-Дону мексиканских и бразильских болельщиков, и аэропорт подтвердил их.
"Инфраструктура аэропорта "Платов" создавалась, в том числе, и для того, чтобы обеспечивать возможность обслуживания таких типов широкофюзеляжных воздушных судов, как Airbus А330 и Boeing-747 и Boeing-777. Помимо строительства новой взлетно-посадочной полосы из армобетона размером 3600х45 м, усиленного покрытия перрона и более широких рулежных дорожек, которые позволяют безопасно передвигаться воздушным судам с большим размахом крыла и шириной основных стоек шасси, мы приобрели необходимую спецтехнику и обучили персонал для работы с данными типами самолетов", - отметил директор по операционной деятельности УК "Аэропорты Регионов" Денис Букин, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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