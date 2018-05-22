Прощание по плану: "АвтоВАЗ" снимет с конвейера Lada Priora, старые модели Granta и Kalina
  
Возьмут под охрану: новый заказник в Забайкалье защитит более 30 видов краснокнижных птиц
   
Разные планы: вопреки угрозам, по Крымскому мосту едут тысячи автомобилей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
22.05.18 16:37

Международный аэропорт "Платов" будет принимать новые типы самолетов во время ЧМ-2018

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
22 мая. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Платов" во время Чемпионата мира по футболу 2018 года впервые примет широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A330 и Boeing-777, говорится в сообщении департамента стратегических коммуникаций ростовского аэропорта.

Заявки на прием, выпуск и обслуживание этих самолетов поступили от нескольких авиакомпаний, перевозящих в Ростов-на-Дону мексиканских и бразильских болельщиков, и аэропорт подтвердил их.

"Инфраструктура аэропорта "Платов" создавалась, в том числе, и для того, чтобы обеспечивать возможность обслуживания таких типов широкофюзеляжных воздушных судов, как Airbus А330 и Boeing-747 и Boeing-777. Помимо строительства новой взлетно-посадочной полосы из армобетона размером 3600х45 м, усиленного покрытия перрона и более широких рулежных дорожек, которые позволяют безопасно передвигаться воздушным судам с большим размахом крыла и шириной основных стоек шасси, мы приобрели необходимую спецтехнику и обучили персонал для работы с данными типами самолетов", - отметил директор по операционной деятельности УК "Аэропорты Регионов" Денис Букин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.05.18 18:04
Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"
.
  22.05.18 17:35
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших
.
  22.05.18 16:46
Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию
.
  22.05.18 13:21
Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году
.
  22.05.18 12:21
Получить субсидии на установку шлагбаумов во дворах смогут жители всех районов Москвы
.
  22.05.18 11:16
Автобусный маршрут впервые запущен по трем набережным в центре Москвы
.
  21.05.18 15:57
Московские вокзалы отметят наклейками для селфи в преддверии ЧМ по футболу
.
  21.05.18 15:29
Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр"
.
  21.05.18 11:46
Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"
.
  21.05.18 11:13
Почти на 20% перевыполнил май норму по осадкам в Москве
.
  21.05.18 11:02
Старинную березовую рощу восстановят в Новой Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket