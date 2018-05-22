Международный аэропорт "Платов" будет принимать новые типы самолетов во время ЧМ-2018

22.05.18 16:37

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

22 мая. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Платов" во время Чемпионата мира по футболу 2018 года впервые примет широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A330 и Boeing-777, говорится в сообщении департамента стратегических коммуникаций ростовского аэропорта.

Заявки на прием, выпуск и обслуживание этих самолетов поступили от нескольких авиакомпаний, перевозящих в Ростов-на-Дону мексиканских и бразильских болельщиков, и аэропорт подтвердил их.

"Инфраструктура аэропорта "Платов" создавалась, в том числе, и для того, чтобы обеспечивать возможность обслуживания таких типов широкофюзеляжных воздушных судов, как Airbus А330 и Boeing-747 и Boeing-777. Помимо строительства новой взлетно-посадочной полосы из армобетона размером 3600х45 м, усиленного покрытия перрона и более широких рулежных дорожек, которые позволяют безопасно передвигаться воздушным судам с большим размахом крыла и шириной основных стоек шасси, мы приобрели необходимую спецтехнику и обучили персонал для работы с данными типами самолетов", - отметил директор по операционной деятельности УК "Аэропорты Регионов" Денис Букин, слова которого приводятся в пресс-релизе.