В Приамурье устраняют последствия сильного ветра, повалившего десятки деревьев и электроопоры

22.05.18 16:39

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

22 мая. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер с порывами до 23-х метров в секунду повалил во вторник в Амурской области десятки деревьев, электроопоры и рекламные щиты.

"Спасателями города Благовещенска и силами ГСТК (городского сервисно-торгового комплекса - ИФ), а также Амурских коммунальных систем (АКС) убрано более 20 упавших деревьев и веток на провода. Восстановлена подача электроэнергии практически во всех местах обрывов", - сообщил журналистам начальник единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) управления по делам ГО и ЧС Благовещенска Виталий Ларионов.

В ЕДДС Благовещенска и диспетчерскую службу филиала АКС "Амурэлектросетьсервис" поступило 23 обращения о падении деревьев, 65 жалоб благовещенцев об обрывах проводов, зафиксировано 10 случаев падения веток на ЛЭП, четыре случая падения электроопор.

Поваленные деревья находили и в других населенных пунктах Приамурья.

Компания "Амурские электрические сети" (филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", ДРСК) после получения неблагоприятного прогноза синоптиков в понедельник перешла в режим повышенной готовности.

В Благовещенском районе сильный ветер примерно на четыре часа оставил без энергоснабжения потребителей сел Прядчино, Новинки и Натальино, а также частично села Новопетровка.

В Возжаевке Белогорского района произошел обрыв ВЛ-10кВ, потребители были вновь подключены к единой энергосети в течение двух часов.

Единичные заявки энергетикам продолжают поступать. Устранением порывов занимаются 17 бригад.