Около 10 тысяч жителей трех округов Омска остались без электричества

22.05.18 16:42

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

22 мая. Interfax-Russia.ru - Технологический сбой на омской ТЭЦ-5 (входит в АО "ТГК-11") привел к отключению энергоснабжения трех округов города, сообщает пресс-служба управления по региональный работе департамента по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири".

"22 мая в 15:33 (12:33 мск - ИФ) произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-5, (...) в результате чего была нарушена нормальная схема электроснабжения оборудования филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго". Без электричества остались потребители Центрального, Октябрьского и Кировского округов. В 15:57 (12:57 мск - ИФ) нормальная схема электроснабжения была восстановлена", - говорится в сообщении.

Как сообщается, сейчас оборудование филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" работает в нормальном режиме".

По данным сайта Минэнерго, количество отключенных потребителей составило около 10 тыс. человек.