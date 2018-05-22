Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию

22.05.18 16:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Станция "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии московского метро готова к вводу в эксплуатацию, однако будет открыта в составе всего участка "желтой" ветки, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во вторник.

"На станции "Рассказовка" успешно завершены все пуско-наладочные работы, что означает полную готовность к эксплуатации", - сказал М.Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, в течение двух недель будет завершено благоустройство территории. "Прилегающая к станции территория будет приведена в порядок, здесь высадят деревья и кустарники, также обновят подъездные дороги и обустроят остановочные пункты", - добавил заммэра.

При этом, по его словам, открытие станции для пассажиров возможно только в составе всего участка линии от "Раменок" до "Рассказовки". "Весь участок "желтой" линии метро, включающий семь станций, планируется запустить с пассажирами летом этого года", - сказал М.Хуснуллин.