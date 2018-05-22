Центр социальной и культурной адаптации мигрантов появится в Югре

22.05.18 16:50

© РИА Новости. Кирилл Брага

22 мая. Interfax-Russia.ru - Власти для социально-экономической и культурной адаптации мигрантов создадут специализированный центр в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщила губернатор Югры Наталья Комарова журналистам во вторник.

"Мы создаем условия, чтобы власть и общественные организации были полноценными партнерами. Такой подход абсолютно совпадает с направлением, которое задал президент России, указав, что ни одного решения в этой области не может приниматься только чиновником", - сказала глава региона перед совещанием по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года в Ханты-Мансийске.

По ее словам, общественники и общественные организации играют стержневую роль в реализации государственной национальной политики в Югре.

"По инициативе общественников в Сургуте будет создан центр социально-экономической, культурной адаптации мигрантов. Общественные организации, объединяющие азербайджанцев, также предлагают определенные решения именно в этом отношении", - сообщила Н.Комарова.

Она отметила, что в регионе профилактикой экстремизма, в частности, занимаются кибердружины, созданные почти в 200 образовательных организациях Югры. Они отслеживают в интернете информацию, пропагандирующую экстремизм, межнациональную, межконфессиональную рознь.