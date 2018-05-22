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22.05.18 16:55
Прокуратура выявила более 700 нарушений при проверке качества питания в школах Самарской области
"По результатам проверки прокурорами выявлено более 700 нарушений закона, в целях устранения которых внесено более 300 представлений. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено более 20 лиц", - сказала М.Кин на пресс-конференции во вторник в самарском пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Поволжье".
По ее словам, практически повсеместно в образовательных организациях отсутствовало двухразовое горячее питание для учеников, фактический рацион питания не соответствовал примерному меню. При этом в двух детсадах Самары - N42 и N69 - еду для детей готовили из продуктов, которые нельзя использовать в детском питании.
Прокуроры нашли нарушения и при закупках питания. Так, самарский детсад N463 заключил контракт на поставку с единственным допущенным к торгам участником, а школа N26 в Сызрани закупала продукты по завышенным ценам, сообщила М.Кин.
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