Слоны пройдут по Невскому проспекту в день 315-летия Петербурга

22.05.18 17:15

© РИА Новости. Владимир Вяткин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Парад ретромобилей, мотофестиваль, шествие слонов и оперный концерт готовятся к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга, которое будут отмечать 26-27 мая.

"Старт большой праздничной программе мы дали уже в воскресенье, 20 мая. На Дворцовой площади выступил Большой сводный хор Санкт-Петербурга. Всего в программе запланировано более 207 событий различного масштаба. В субботу, 26 мая, в нашем городе стартует традиционный фестиваль мороженого, который продлится с 11.00 до 21.00", - сообщил заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин на пресс-конференции во вторник.

Глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев добавил, что с 25 по 27 мая в Петербурге будет проводиться второй международный фестиваль "Мотостолица"; власти города ожидают более 6 тыс. мотоциклистов из разных стран мира. 26 мая в городе состоится парад ретро-транспорта, куда прибудут автомобили из Великобритании и скандинавских стран.

"У нас также будет проходить Первый международный цирковой фестиваль "На Фонтанке", в рамках которого мы запланировали провести слонов по Невскому проспекту в воскресенье, 27 мая. Их будет четыре: это все цирковые слоны, которые есть в России", - отметил А.Мушкарев.

По его словам, слоны весят "примерно как "Газели", и не повредят дорожное покрытие.

В субботу состоится традиционный концерт "Классика на Дворцовой". На главной площади Петербурга исполнят произведения Беллини, Верди, Штрауса и других великих композиторов, споют дуэтом Роберто Аланья и Александра Куржак, а также Валентина Нафорница, Венера Гимадиева, Алексей Марков и др.

"Перед началом концерта мы подготовили сюрприз: мы представим горожанам кубок Чемпионата мира по футболу. Люди смогут увидеть трофей, за который скоро будут бороться лучшие команды со всего мира", - сказал Ф.Болтин.

Кубок мира с 29 мая по 2 июня выставят у стадиона на Крестовском острове, где все желающие смогут с ним сфотографироваться.

Также 26 мая стартует новый сезон звукового шоу "Поющие мосты". В 23.30 на Адмиралтейской набережной начнется светомузыкальное представление в сопровождении симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением Фабио Мастранджело.

"В этом году мы впервые решили сделать открытие "Поющих мостов" под живую музыку. Для удобства слушателей мы разместили динамики на опорах освещения, расположенных на стрелке Васильевского острова и у моста. Обращу внимание горожан на то, что Дворцовый мост в эту ночь разведут на час раньше обычного, ровно в полночь", - уточнил председатель городского комитета по печати Сергей Серезлеев.

Ровно в полночь 27 мая зажгутся факелы Ростральных колонн. Кульминацией праздника станет проход канатоходца Расула Абакарова между створами разведенного Дворцового моста: он пройдет на высоте 40-45 метров над водой, дистанция составит 35 метров.

"Сам проход будет длиться от трех до четырех минут, в зависимости от погоды. Готовился я примерно полгода. На установку каната у нас будет около 50 минут. Мой отец будет всё это тестировать и проверять, после чего я пойду по канату. Мне не дали пройти без страховки, хотя я бы с удовольствием", - сказал Р.Абакаров.

В День основания Санкт-Петербурга, 27 мая, на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому. В 12.30 по Невскому проспекту пройдет праздничный парад барабанщиков: колонна стартует на площади Островского и прошествует до канала Грибоедова. Напротив центрального портика Гостиного двора выступит сводный состав оркестров барабанщиков, перкуссионистов и мажореток из 1 тыс. музыкантов.

В 23.00 в акватории Невы состоится праздничный фейерверк.

Хд ис