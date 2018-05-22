Власти Крыма оценивают ущерб АПК от засухи в 1 млрд руб

22.05.18 17:31

© РИА Новости. Андрей Архипов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Ущерб, который нанесен аграриям Крыма засухой, предварительно оценивается в сумму, превышающую 1 млрд рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник в Симферополе.

"Предварительный ущерб - более миллиарда рублей от отсутствия осадков", - сказал С.Аксенов.

Так, по его словам, от засухи пострадали свыше 100 тыс. га посевов Крыма. "Более 100 тыс. га "выгорело", зерновые в основном", - отметил глава региона.

Министерство сельского хозяйства республики ранее заявляло, что из 439,3 тыс. га общих площадей озимых культур в Крыму всего 11% площадей находятся в хорошем состоянии. Такое состояние посевов обусловлено сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев, и теплой с незначительными осадками зимой.