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22.05.18 17:31
Власти Крыма оценивают ущерб АПК от засухи в 1 млрд руб
"Предварительный ущерб - более миллиарда рублей от отсутствия осадков", - сказал С.Аксенов.
Так, по его словам, от засухи пострадали свыше 100 тыс. га посевов Крыма. "Более 100 тыс. га "выгорело", зерновые в основном", - отметил глава региона.
Министерство сельского хозяйства республики ранее заявляло, что из 439,3 тыс. га общих площадей озимых культур в Крыму всего 11% площадей находятся в хорошем состоянии. Такое состояние посевов обусловлено сухой без осадков осенью, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев, и теплой с незначительными осадками зимой.
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