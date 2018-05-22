На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших

22.05.18 17:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 мая. Interfax-Russia.ru - Шесть человек пострадали в ДТП с семью автомобилями в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Кутузовском проспекте на пересечении с Минской улицей произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись семь автомобилей, есть шесть пострадавших", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте дежурят сотрудники ГИБДД.

Столичный департамент транспорта сообщил в Твиттере, что ДТП произошло в районе дома №48.

"На Кутузовском проспекте в сторону области в районе дома 48 серьезное ДТП",- говорится в сообщении.

По информации департамента, автомобили проезжают только по одной полосе. Водителей просят по возможности выбирать пути объезда.