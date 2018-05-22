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22.05.18 18:04
Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"
"Принятыми мерами в 17:42 загорание было локализовано по адресу: Измайловское шоссе, 71, корп. 2В",- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в ходе тушения были спасены 4 человека.
В свою очередь, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что возгорание наблюдалось в корпусе гостиницы "Альфа".
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