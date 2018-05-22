Протестная отставка: мэр Екатеринбурга уволился, не согласившись с отменой выборов
  
Война санкций: Госдума приняла закон об ответных мерах США и ЕС
   
Разные планы: вопреки угрозам, по Крымскому мосту едут тысячи автомобилей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
22.05.18 18:04

Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"

© РИА Новости. Саид Царнаев
22 мая. Interfax-Russia.ru - Пожар в одном из корпусов московского гостиничного комплекса "Измайлово" локализован, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 17:42 загорание было локализовано по адресу: Измайловское шоссе, 71, корп. 2В",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе тушения были спасены 4 человека.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что возгорание наблюдалось в корпусе гостиницы "Альфа".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.05.18 17:35
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших
.
  22.05.18 16:46
Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию
.
  22.05.18 13:21
Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году
.
  22.05.18 12:21
Получить субсидии на установку шлагбаумов во дворах смогут жители всех районов Москвы
.
  22.05.18 11:16
Автобусный маршрут впервые запущен по трем набережным в центре Москвы
.
  21.05.18 15:57
Московские вокзалы отметят наклейками для селфи в преддверии ЧМ по футболу
.
  21.05.18 15:29
Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр"
.
  21.05.18 11:46
Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"
.
  21.05.18 11:13
Почти на 20% перевыполнил май норму по осадкам в Москве
.
  21.05.18 11:02
Старинную березовую рощу восстановят в Новой Москве
.
  18.05.18 15:57
Пирумов, обвиняемый в хищении 450 млн рублей, арестован до 16 июля
.
  18.05.18 13:53
Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве в ближайшие часы
.
  18.05.18 12:03
Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры, задержанного по делу о хищении 450 млн рублей
.
  18.05.18 11:32
После 2022 года начнется строительство радиальной линии метро от станции "Нижегородская"
.
  18.05.18 11:21
Более 100 млн рублей изъято у подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве
.
  18.05.18 11:05
Садовое кольцо будет перекрыто на время велопарада 20 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket