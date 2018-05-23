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Уголовное дело о мошенничестве на 567 млн руб. при строительстве ЛЭП возбуждено на Колыме

© РИА Новости. Руслан Кривобок
23 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи УФСБ РФ по Магаданской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве высоковольтной линии электропередачи на Колыме, сообщило в среду надзорное ведомство региона.

Проект строительства высоковольтной линии электропередачи (220 кВ) Оротукан-Палатка-Центральная профинансирован на основании договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в уставной капитал "Дальневосточной энергетической управляющей компании" ("ДВЭУК"), говорится в сообщении прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2013 году "ДВЭУК" заключило с ООО "Якутское" договор генерального подряда, согласно которому ООО "Якутское" обязалось до октября 2015 года выполнить весь объем работ и передать введенный в эксплуатацию объект "Строительство BЛ-220 кВ Оротукан-Палатка-Центральная, Магаданская область".

В декабре 2015 года ООО "Якутское" получило от ОАО "ДВЭУК" более 567 млн руб. за работы по технологическим площадкам и устройству технологических проездов для установки механизмов при монтаже опор, которые фактически не выполнены.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

В свою очередь пресс-секретарь АО "ДВЭУК" Александр Хамицевич сообщил, что компания предоставляет правоохранительным органам всю необходимую информацию для проведения скорейшего расследования.

"В настоящее время акт приемки законченного строительством объекта по договору с ООО "Якутское" не подписан, окончательные расчеты не произведены. Данные мероприятия будут выполнены после подключения ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная" к подстанциям ПАО "Магаданэнерго", - сказал А.Хамицевич.

Ранее сообщалось, что в январе этого года АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) поставило под охранное напряжение ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная" в Магаданской области протяженностью 377,7 км, ввод ЛЭП в эксплуатацию ожидается в конце 2018 года.

Также сообщалось, что ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ "Оротукан-Палатка-Центральная" повысит надежность и энергобезопасность Магаданской энергосистемы за счет выдачи мощности Колымского каскада ГЭС. Кроме того, новая воздушная линия сформирует часть схемы внешнего энергоснабжения предприятий по разработке перспективных месторождений драгоценных металлов Яно-Колымской золоторудной провинции.

Строительство высоковольтной линии электропередачи (220 кВ) Оротукан-Палатка-Центральная предусмотрено федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" для обеспечения потребностей добывающей отрасли Магаданской области.

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