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23.05.18 08:54

Основной собственник "Зимней вишни" одобрил передачу ТРЦ властям Кемерова

© РИА Новости. Александр Кряжев
23 мая. Interfax-Russia.ru - Акционеры ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (крупнейший собственник ТРЦ "Зимняя вишня") на внеочередном собрании приняли решение о передаче торгово-развлекательного центра властям города Кемерово, заявил в суде адвокат экс-гендиректора ТРЦ Юлии Богдановой.

Он попросил приобщить к материалам дела в отношении его подзащитной протокол внеочередного собрания, в котором указано, что акционеры одобрили передачу властям города 49 помещений и земельных участков "Зимней вишни".

При этом адвокат не уточнил, с какой даты эти помещения и земли передадут кемеровской городской администрации.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, на нем погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Экс-гендиректору ТРЦ Ю.Богдановой инкриминируют ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в среду проходит судебный процесс о продлении ее ареста.

В середине мая начался снос зданий комплекса ТРЦ. Предполагается, что на его месте появится рекреационная зона.

Вместе с тем, остальные собственники здания "Зимней вишни" не торопятся передавать свое имущество городской администрации, так как не верят, что быстро получат за него компенсацию.

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