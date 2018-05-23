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23.05.18 08:54
Основной собственник "Зимней вишни" одобрил передачу ТРЦ властям Кемерова
Он попросил приобщить к материалам дела в отношении его подзащитной протокол внеочередного собрания, в котором указано, что акционеры одобрили передачу властям города 49 помещений и земельных участков "Зимней вишни".
При этом адвокат не уточнил, с какой даты эти помещения и земли передадут кемеровской городской администрации.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, на нем погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.
Экс-гендиректору ТРЦ Ю.Богдановой инкриминируют ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), в среду проходит судебный процесс о продлении ее ареста.
В середине мая начался снос зданий комплекса ТРЦ. Предполагается, что на его месте появится рекреационная зона.
Вместе с тем, остальные собственники здания "Зимней вишни" не торопятся передавать свое имущество городской администрации, так как не верят, что быстро получат за него компенсацию.
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