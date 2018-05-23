Более 230 млрд рублей госинвестиций требуется на развитие российских аэропортов до 2024 года

23.05.18 09:03

© РИА Новости. Александр Вильф

23 мая. Interfax-Russia.ru - Более 230 млрд руб. бюджетных инвестиций требуется для развития аэропортов РФ до 2024 года, подсчитал Центр стратегических разработок (ЦСР).

"Всего реконструкция или строительство затронет 66 аэропортов в период до 2024 г.", - указано в докладе ЦСР. Там поясняется, что источником данных о необходимых инвестициях "стали предложения Росавиации, скорректированные по результатам обсуждения с операторами аэропортов".

Так, около 21 млрд руб., по расчетам ЦСР, требуются московским "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" (эксперты их относят к "глобальным транзитным центрам"), почти 80 млрд руб. - аэропортам Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда и прочим "федеральным узловым аэропортам", около 84 млрд руб. - региональным (Чита, Архангельск, Мурманск, Сургут и пр.), около 18,4 млрд руб. - местным, среди которых Тында, Певек, Залив Креста, Великий Устюг и пр.

Поддержание и развитие аэродромной инфраструктуры - одно из условий роста авиаперевозок, полагают в ЦСР. По расчетам экспертов, до 2024 г. пассажиропоток на воздушных линиях может вырасти в 1,8 раза, к 2035 г. - в три раза по сравнению с текущим уровнем (результат 2017 года - 105 млн человек). При этом наибольшие темпы роста обеспечат межрегиональные авиаперевозки в обход Москвы: их доля к 2024 г. может достичь почти 50%.