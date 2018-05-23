Энергетики восстановили электроснабжение жителей Свердловской области в полном объеме

23.05.18 09:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 мая. Interfax-Russia.ru - Аварийно-восстановительные бригады энергетиков к 03:00 (1:00 мск) среды в полном объеме возобновили подачу электроэнергии в дома жителей Свердловской области, ранее нарушенную непогодой, сообщает пресс-служба ОАО "МРСК Урала".

"Сейчас специалисты энергокомпании продолжают ремонты на линиях электропередачи, но уже без негативных последствий для потребителей, а также отрабатывают точеные заявки жителей региона по сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

Во вторник в регионе ухудшились погодные условия и ураганный ветер до 25 м/с стал причиной технологических нарушений в электросетевом комплексе филиала ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго".

Как сообщалось, порядка 50 населенных пунктов с населением 16,4 тыс. человек в Свердловской области осталось без электроснабжения из-за непогоды.

В ГУ МЧС России по Свердловской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий.

По данным сайта Минэнерго России, из-за непогоды было отключено электроснабжение около 12,5 тыс. человек в Свердловской области.

К 22:00 специалисты вернули свет в дома порядка 10 тысяч человек.

Также сообщалось, что синоптики вновь прогнозировали штормовой ветер до 25 м/с и более в Свердловской области.

20 мая в Свердловской области порывы ветра достигали 27 м/с, из-за чего происходили массовые аварийные отключения электроэнергии.