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23.05.18 09:25
Восстановлено водоснабжение в самарском Октябрьске, где произошла авария на трубопроводе
"В настоящее время подача воды жителям восстановлена. Социально-значимые объекты: школа, детсад и пансионат для инвалидов и ветеранов обеспечены холодным водоснабжением", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По словам собеседника агентства, аварийно-ремонтные работы были завершены в 22:40 (по местному времени). Все объекты были подключены в 23:40 (по местному времени).
Как сообщалось, информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм на ул. Максима Горького в городе Октябрьске поступила в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области" во вторник в 11:15 (по местному времени).
На время проведения восстановительных работ было отключено холодное водоснабжение 18 многоквартирных домов, 790 частных жилых домов, детсада, школы и пансионата для ветеранов и инвалидов. Всего 2 тыс. 557 жителей, в том числе 700 детей.
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