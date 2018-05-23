Восстановлено водоснабжение в самарском Октябрьске, где произошла авария на трубопроводе

23.05.18 09:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 мая. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы ликвидировали аварию на трубопроводе, в результате которой без холодной воды остались более 2,5 жителей города Октябрьска Самарской области.

"В настоящее время подача воды жителям восстановлена. Социально-значимые объекты: школа, детсад и пансионат для инвалидов и ветеранов обеспечены холодным водоснабжением", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, аварийно-ремонтные работы были завершены в 22:40 (по местному времени). Все объекты были подключены в 23:40 (по местному времени).

Как сообщалось, информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм на ул. Максима Горького в городе Октябрьске поступила в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области" во вторник в 11:15 (по местному времени).

На время проведения восстановительных работ было отключено холодное водоснабжение 18 многоквартирных домов, 790 частных жилых домов, детсада, школы и пансионата для ветеранов и инвалидов. Всего 2 тыс. 557 жителей, в том числе 700 детей.