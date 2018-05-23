Протестная отставка: мэр Екатеринбурга уволился, не согласившись с отменой выборов
  
Зайти с воздуха: еще 4 аэропорта на Дальнем Востоке начнут работать по электронной визе
   
Техника защиты: российская военная техника опередила на десятилетия зарубежные аналоги
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
23.05.18 09:25

Восстановлено водоснабжение в самарском Октябрьске, где произошла авария на трубопроводе

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 мая. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы ликвидировали аварию на трубопроводе, в результате которой без холодной воды остались более 2,5 жителей города Октябрьска Самарской области.

"В настоящее время подача воды жителям восстановлена. Социально-значимые объекты: школа, детсад и пансионат для инвалидов и ветеранов обеспечены холодным водоснабжением", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, аварийно-ремонтные работы были завершены в 22:40 (по местному времени). Все объекты были подключены в 23:40 (по местному времени).

Как сообщалось, информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм на ул. Максима Горького в городе Октябрьске поступила в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области" во вторник в 11:15 (по местному времени).

На время проведения восстановительных работ было отключено холодное водоснабжение 18 многоквартирных домов, 790 частных жилых домов, детсада, школы и пансионата для ветеранов и инвалидов. Всего 2 тыс. 557 жителей, в том числе 700 детей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.05.18 15:57
Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Навального на 30 суток
.
  23.05.18 15:32
Бывший мэр Ялты Ростенко арестован в Москве до 21 июля
.
  23.05.18 12:45
Около 30 тысяч лифтов заменено в жилых домах Москвы
.
  23.05.18 12:23
До 5-7 градусов похолодает в ночь на субботу в Москве, возможны заморозки
.
  23.05.18 12:11
Канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников запустят после ЧМ
.
  23.05.18 10:21
Сквозной проход от Ленинского проспекта к парку Горького откроют в августе
.
  22.05.18 18:04
Московские пожарные спасли четырех человек при тушении возгорания в корпусе "Альфа" гостиницы "Измайлово"
.
  22.05.18 17:35
На Кутузовском проспекте столкнулись семь автомобилей, сообщается о шести пострадавших
.
  22.05.18 16:46
Станция метро "Рассказовка" полностью готова к вводу в эксплуатацию
.
  22.05.18 13:21
Южный дублер Кутузовского проспекта будет открыт в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket