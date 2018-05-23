"Башнефть" повысила цены на бензин в Башкирии, в 5-й раз с начала мая

23.05.18 09:36

© РИА Новости. Евгений Одиноков

23 мая. Interfax-Russia.ru - АНК "Башнефть" в очередной раз повысила розничные цены на топливо в Башкирии: с 23 мая они выросли на 0,6 рубля.

Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 39,7 рубля, 40,3 рубля и 42,6 рубля соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 42,9 рубля за литр.

Это уже пятое повышение цен на бензин "Башнефтью" (MOEX: BANE) с начала мая и шестое за 2018 год. В первый раз в 2018 году бензин на заправках НК подорожал 10 апреля, затем 5 мая, 12 мая, 16 мая и 19 мая. Каждый раз цена повышалась на 0,3-0,5 рубля. В целом с начала 2018 года стоимость бензина на АЗС "Башнефти" выросла в среднем на 5%.

Повышение цен на дизельное топливо, считая нынешнее, имело место 7 раз с начала 2018 года.