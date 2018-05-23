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23.05.18 09:36
"Башнефть" повысила цены на бензин в Башкирии, в 5-й раз с начала мая
Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена одного литра Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 39,7 рубля, 40,3 рубля и 42,6 рубля соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 42,9 рубля за литр.
Это уже пятое повышение цен на бензин "Башнефтью" (MOEX: BANE) с начала мая и шестое за 2018 год. В первый раз в 2018 году бензин на заправках НК подорожал 10 апреля, затем 5 мая, 12 мая, 16 мая и 19 мая. Каждый раз цена повышалась на 0,3-0,5 рубля. В целом с начала 2018 года стоимость бензина на АЗС "Башнефти" выросла в среднем на 5%.
Повышение цен на дизельное топливо, считая нынешнее, имело место 7 раз с начала 2018 года.
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