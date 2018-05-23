|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.05.18 09:47
Двое жителей Волгограда задержаны по подозрению в краже около 1 тонны красной икры с продуктового склада
"В полицию обратился директор коммерческой фирмы по производству продуктов питания. Заявитель сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение, демонтировав металлическую стену, откуда похитили более 7 тыс. банок с красной икрой общим весом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции", - говорится в сообщении.
Предприниматель оценил причиненный ущерб более чем в 3 млн рублей.
Оперативники установили троих подозреваемых в совершении кражи, двоих задержали накануне.
Отмечается, что часть похищенного найдено в местах проживания задержанных. В частности, изъяли мясную и сырную продукцию, 445 банок красной икры, а также бензопилы, ножницы по металлу, альпинистское снаряжение и четыре автомобиля.
По предварительным данным, после совершения кражи большую часть продукции злоумышленники реализовали по торговым точкам на территории Волгограда и области.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 158 УК РФ (кража), решается вопрос об их аресте. Третий подозреваемый объявлен в розыск.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket