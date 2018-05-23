Двое жителей Волгограда задержаны по подозрению в краже около 1 тонны красной икры с продуктового склада

23.05.18 09:47

© РИА Новости. Владимир Федоренко

23 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники волгоградской полиции по подозрению в совершении кражи с продуктового склада в Дзержинском районе задержали двоих местных жителей, третий соучастник преступления объявлен в розыск, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду.

"В полицию обратился директор коммерческой фирмы по производству продуктов питания. Заявитель сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение, демонтировав металлическую стену, откуда похитили более 7 тыс. банок с красной икрой общим весом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции", - говорится в сообщении.

Предприниматель оценил причиненный ущерб более чем в 3 млн рублей.

Оперативники установили троих подозреваемых в совершении кражи, двоих задержали накануне.

Отмечается, что часть похищенного найдено в местах проживания задержанных. В частности, изъяли мясную и сырную продукцию, 445 банок красной икры, а также бензопилы, ножницы по металлу, альпинистское снаряжение и четыре автомобиля.

По предварительным данным, после совершения кражи большую часть продукции злоумышленники реализовали по торговым точкам на территории Волгограда и области.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 158 УК РФ (кража), решается вопрос об их аресте. Третий подозреваемый объявлен в розыск.