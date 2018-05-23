Музей "Кижи" представит деревянное зодчество России на выставке в Финляндии

23.05.18 09:58

© РИА Новости. Илья Тимин

23 мая. Interfax-Russia.ru - В Хельсинки откроется выставка, посвящённая деревянному зодчеству России, которую представит музей-заповедник "Кижи" (Карелия), сообщает пресс-служба учреждения.

"23 мая в культурном центре "Карьяла тало" в Хельсинки откроется выставка музея "Кижи" "Деревянное зодчество: учимся у предков, сохраняем для потомков, обучаем современников". Посетители получат возможность совершить увлекательное путешествие к истокам русской культуры и ближе познакомиться с одним из трех первых памятников Всемирного наследия на территории России", - говорится в сообщении.

Посетители выставки увидят масштабный макет Кижского архитектурного ансамбля (две церкви и колокольня), экспозицию традиционных плотницких инструментов, узнают старинные секреты обработки дерева и символику храмовой архитектуры, познакомятся с тайнами реставрации Преображенской церкви - примененная технология не имеет мировых аналогов и была разработана специально для этого памятника.

Фольклорный ансамбль музея представит песни, танцы и обряды Заонежья, где русское население на протяжении многих столетий испытывало сильное влияние финно-угорской культуры соседей - карелов и вепсов. Для профессиональных плотников и реставраторов состоятся семинары и круглые столы с участием кижских специалистов.

Кижские храмы входят в число самых масштабных и самых сложных деревянных сооружений в мире. На острове Кижи, сохранилась и была записана большая часть русских эпических сказаний, не менее известных в России, чем "Калевала" в Финляндии.

Преображенская церковь на острове Кижи была возведена в 1714 году и в настоящее время является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Активная фаза реставрации церкви началась в 2011 году. Этот храм - объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.