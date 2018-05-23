Главу района Коми обвинили в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 30 млн рублей

23.05.18 10:09

© РИА Новости. Михаил Мордасов

23 мая. Interfax-Russia.ru - Главу администрации Усть-Цилемского района Коми Алексея Поздеева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации муниципальных контрактов с ущербом на 30 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, обвинение чиновнику, в отношении которого ранее возбудили дела по статьям "мошенничество" и "присвоение или растрата", переквалифицировано на статью "злоупотребление должностными полномочиями". В связи с этим во вторник суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год между районной администрацией и подрядными организациями были заключены муниципальные контракты на строительство детского сада на 150 мест, пожарного водоема и автомобильной дороги. Обвиняемый, действуя совместно со своим заместителем и достоверно зная, что работы на объектах выполнены ненадлежащим образом, подписал акты об их приемке, после чего организации получили денежные средства за фактически невыполненные работы.

"В результате незаконных действий причинен ущерб бюджету района на сумму порядка 30 млн рублей. Ведется следствие", - отмечается в релизе полиции.

Как сообщалось, правоохранительные органы заподозрили в финансовых махинациях при строительстве детсада в селе Усть-Цильма руководителя подрядной организации ООО "МИРЭКС". По версии следствия, районная администрация в 2014 году заключила с фирмой контракт, а затем чиновники оплатили больший объем работ, чем их выполнил подрядчик. Администрация района перечислила на счета фирмы более 142 млн рублей. Ее директор предъявил заказчику для оплаты заведомо ложные справки о приемке и стоимости выполненных на объекте работ, а также об использованных материалах. Таким образом он незаконно получил примерно 2 млн рублей, которые использовал по своему усмотрению.

По этому факту полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". При его расследовании следователи установили причастность к мошенническим действиям руководителя районной администрации, который умышленно включил в акты выполненных работ заведомо ложные сведения относительно их объема на сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, чиновника заподозрили в хищении путем растраты более 5,5 млн рублей при ремонте муниципальных дорог.

А.Поздеева задержали 4 октября 2017 года. Суд поместил его под домашний арест.