Сквозной проход от Ленинского проспекта к парку Горького откроют в августе

23.05.18 10:21

© РИА Новости. Руслан Кривобок

23 мая. Interfax-Russia.ru - Стартовали работы по инженерной подготовке комплексного благоустройства входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

Новый вход расположится между Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" и городской клинической больницей N1 имени Н.И. Пирогова.

"До начала основных работ по комплексному благоустройству предстоит демонтировать временную теплосеть общей протяженностью 0,5 км. Подготовительные работы продлятся до середины июня", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас эта территория не используется для прохода горожан и проезда автомашин, но для обеспечения безопасности в зоне выполнения работ выставлены ограждения. Никаких ограничений для движения транспорта во время проведения работ не планируется.

"По завершении благоустройства постоянного автомобильного движения не будет. В то же время предусмотрена возможность проезда пожарной техники и служебного транспорта. Для этого на въезде с Ленинского проспекта установят болларды", - пояснили в пресс-службе.

Основные работы по комплексному благоустройству нового входа в парк Горького планируется завершить в августе.

Общая площадь будущей пешеходной зоны - 1,2 га, длина - более 200 метров. Ленинский проспект и парк Горького свяжут прогулочный бульвар и смотровая площадка с видом на город. Одним из главных элементов нового пространства станет пергола, которая пройдет вдоль основного маршрута.

Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой. Появится комфортная уличная мебель и новые светильники, а в зоне спуска к парку Горького разместится амфитеатр с деревянными настилами.

Осенью на территории нового пешеходного бульвара высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны.

Впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к парку Горького была предложена еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов. Проект не был реализован.