Два человека пропали после столкновения лодки с баржей на реке Лене в Иркутской области

23.05.18 10:54

© РИА Новости. Игорь Костин

23 мая. Interfax-Russia.ru - Доследственная проверка проводится по факту столкновения моторной лодки с баржей на реке Лене в городе Усть-Кут Иркутской области и пропажи после этого двух человек, сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"В момент столкновения трое пассажиров моторной лодки "Казанка", находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказались в воде. Одному из них удалось спастись. Поиски остальных продолжаются", - сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 17 мая текущего года.