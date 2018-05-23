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23.05.18 11:09
Вездеходы, прерывавшие перевозку пассажиров через Обь в ЯНАО из-за сильного ветра, возобновили работу
Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что движение возобновлено с семи утра.
Как сообщалось, во вторник из-за сильного порывистого ветра движение вездеходов, безопасная работа которых возможна при ветре скоростью менее 12 м/с, было приостановлено.
Ледовая переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги закрылась 12 мая.
Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.
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