Вездеходы, прерывавшие перевозку пассажиров через Обь в ЯНАО из-за сильного ветра, возобновили работу

23.05.18 11:09

© РИА Новости. Валерий Мельников

23 мая. Interfax-Russia.ru - Вездеходы на воздушной подушке в среду возобновили движение на переправе через Обь между городами Салехард и Лабытнанги, прерванное во вторник из-за сильного ветра.

Пресс-служба губернатора ЯНАО сообщает, что движение возобновлено с семи утра.

Как сообщалось, во вторник из-за сильного порывистого ветра движение вездеходов, безопасная работа которых возможна при ветре скоростью менее 12 м/с, было приостановлено.

Ледовая переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги закрылась 12 мая.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться только на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке или вертолетов.